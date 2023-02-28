خريطة أماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة 2023.. اعرف أسعار السلع «فيديو»

يقدم معرض أهلاً رمضان بمحافظة الجيزة السلع والمنتجات للمواطنين مع توفير كميات أكبر من المعروض في الأسواق، لتلافي مشكلة نقص أي من هذه السلع قبل قدوم شهررمضان، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة

وافتتحت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة عدة معارض لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية وبأسعار مناسبة ومخفضة، وفق ما جاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وتستعرض «الوطن»، المعارض السلعية بمحافظة الجيزة كالتالي:

معرض أهلاً رمضان، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وهو يعد من أكبر المعارض، مقام على مساحة كبيرة، لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة، بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضه وبأسعار مناسبة.

- معرض «أهلا رمضان» في الوراق

- معرض «أهلا رمضان» في جنوب الجيزة

- معرض «أهلا رمضان» في البدرشين

- معرض«أهلا رمضان» في الصف

- معرض «أهلا رمضان» ببولاق

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالجيزة

أما عن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة فهي كالتالي:

ـ الأرز المُعبأ يبدأ سعره من 14 إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

ـ السكر يبدأ من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلوجرام.

ـ المكرونة بدءًا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

ـ الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

ـ العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

ـ الزيت من 29 جنيهًا إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

ـ اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

ـ اللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها.

ـ اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

ضبط الأسواق

وتواصل محافظة الجيزة بتكثيف جهودها خلال العام الحالي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق، بالتوسع في إقامة معارض وشوادر للسلع بأسعار مخفضة، قبل قدوم شهر رمضان الكريم.