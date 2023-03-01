خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر مارس في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

حددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عددا من الخطوات يجب على المشتركين اتباعها للاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة كهرباء شهر مارس

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة كالتالي:

- الخطوة الأولي: من خلال دخول المشترك على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى من خلال الرابط التالي http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

- الخطوة الثانية: اختيار القطاع التابع له وهو المحافظة الكائن بها منزلك أو نشاطك.

- الخطوة الثالثة: اختيار المشترك الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- الخطوة الرابعة: قيام المشترك بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الخطوة الخامسة: الضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

إدخال اسم الفرع ورقم الاشتراك

وأشارت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي إلى أنه حال عدم ظهور الفاتورة، يجب التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح في الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة.