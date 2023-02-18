طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر فبراير 2023.. من كيلو لـ2000
كتب:
سلامة عامر
11:30 ص | السبت 18 فبراير 2023
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات التي يجب اتباعها مشتركي قطاع الكهرباء أصحاب المحلات والمنشآت التجارية لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2023، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2022-2023 وجاءت كالتالي
طرق حساب فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري فبراير 2023
** قيمة استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيهًا.
100× 0.65 جنيه = 65 جنيهًا.
مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.
** قيمة استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.
150 × 1.20 = 180 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
** قيمة استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
** قيمة استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا
300 ×1.40 =420 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا
** قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا
400 × 1.40 = 560 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا
** قيمة استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.
500× 1.40 = 700 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.
** قيمة استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا
** قيمة استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
50 × 1.55 = 77.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.
** قيمة استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
150× 1.55 = 332.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا
** قيمة استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا
600 × 1.40 = 840 جنيهًا
400 × 1.55 = 620 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا
** قيمة استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا
1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا
** قيمة استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا
2000× 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا