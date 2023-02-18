طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للمحلات عن شهر فبراير 2023.. من كيلو لـ2000

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات التي يجب اتباعها مشتركي قطاع الكهرباء أصحاب المحلات والمنشآت التجارية لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2023، وفقًا لأسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري للعام المالي 2022-2023 وجاءت كالتالي

طرق حساب فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري فبراير 2023

** قيمة استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيهًا.

100× 0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

** قيمة استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.

150 × 1.20 = 180 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

** قيمة استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

** قيمة استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا

300 ×1.40 =420 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

** قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا

400 × 1.40 = 560 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

** قيمة استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.

500× 1.40 = 700 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا.

** قيمة استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيهًا

** قيمة استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

** قيمة استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

** قيمة استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا

600 × 1.40 = 840 جنيهًا

400 × 1.55 = 620 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

** قيمة استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

** قيمة استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا