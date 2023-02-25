13 نصيحة لخفض استهلاك فاتورة الكهرباء في رمضان 2023

يسعي عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية ومسبوقة الدفع بالمحافظات، في معرفة الآليات التي يمكن اتباعها لخفض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك 2023، وما يصاحبه من استهلاك عالٍ للطاقة بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة على مدار اليوم سواء قبل انطلاق مدفع الإفطار أو الفترة ما بين الإفطار والسحور بسبب تشغيل أجهزة التلفاز لفترات طويلة تمتد في بعض الأحيان إلى 20 ساعة يوميا.

كيف تخفض فاتورة استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان 2023؟

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من النصائح يجب اتباعها للتوفير من قيمة فاتورة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك 2023، على النحو التالي:

- عدم إنارة المصابيح نهارا والاعتماد على ضوء الشمس.

- عدم ترك المصابيح مضاءة في الغرف الخالية.

- الاعتماد على اللمبات الموفرة للطاقة.

- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط، ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة في عملية الشطف افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان في العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- تأكد من غلق باب الثلاجة ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

-ينصح بوضع مروحة أمام تكيف الهواء و ضبطه على 24 درجة حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة و يجب التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بأحكام حتى لا تفقد الغرفة درجة التبريد المراد الوصول لها و يستمر الجهاز في استهلاك الكهرباء.

ـ تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين اسبوعيًا و استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع ويفرق في الاستهلاك.

ـ احرص على إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

ـ تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة ويستهلك طاقة أكثر.