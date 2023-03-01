أسباب الحكم بإعدام نورهان قاتلة أمها «سيدة بورسعيد».. خطة التخلص يوم الإجازة

أودعت محكمة جنايات بورسعيد أسباب الحكم بإعدام «نورهان خليل محمد عبدالله» المتهمة بقتل أمها «سيدة بورسعيد»، وأكدت أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من الاطلاع على سائر أوراق الدعوي، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، جميعها انتهت بإصدار حكم الإعدام على المتهمة بقتل والدتها.

وأكدت أن الواقعة تتحصل في أنه على إثر علاقة آثمة بين المتهمة نورهان خليل محمد عبدالله خليل، وآخر طفل لم تتجاوز سنه 15 عاما، يدعى حسين محمد فهمي، غلبتها طباع السوء ورغبتيهما المحرمة وسولت لهما أنفسهما فعل الرذيلة قبل الواقعة، وكان الطفل يتردد خلالها على المتهمة بمسكنها لارتكاب الرذيلة وإشباع رغبتهما المحرمة.

أسباب الحكم بإعدام نورهان فتاة بورسعيد

جاء في أسباب الحكم فى قضية سيدة بورسعيد رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلى بورسعيد أنه بتاريخ 12 ديسمبر 2023 12 الساعة الخامسة صباحاً وحال تواجدهما بغرفة نوم المتهمة وعلى سريرها أبصرتهما والدتها المجني عليها داليا سمير السيد قطب الحوشي، فضبطتهما وكشفت أمر علاقتهما الآثمة وقامت بتوبيخ ابنتها المتهمة وأمرتها بإنهاء هذه العلاقة وتحذيرها من استمرار تلك العلاقة.

تفاصيل مروعة في قتل سيدة بورسعيد

وأوجس المتهمان من المجني عليها خيفة افتضاح أمرهما وتقف حائلا في استمرار تلك العلاقة الآثمة بينهما مما آثار حفيظتهما للتخلص منها، المتهمة التي تجردت من جميع المشاعر الإنسانية والرحمة وخرجت عن كل نواميس الطبيعة التي فطرها الله في أرضه لجميع مخلوقاته وسولت لها نفسها الخبيثة قتل أمها التي حملتها وهناً على وهن، وراعتها حتى اشتد عودها ولم تعلم يوماً أن ابنتها قرة عينها قاتلتها.

الاتفاق على قتل سيدة بورسعيد

وذكرت الحيثيات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها وحددا 14 ديسمبر 2022 يوم إجازة المجني عليها، من عملها وتواجدها بمنزلها موعدا لقتلها، وفكرا وتدبرا وقلبا الأمر من جميع وجوهه وجوانبه فى هدوء واستقر رأيهما على قتلها، ووضعا الخطة اللازمة لتنفيذ ما انتويا عليه، وفى سبيل ذلك أعد المتهم الطفل أدوات الجريمة «مطرقة جاكوش، وعصا خشبية مثبت فيها مسامير».

محاولات قتل سيدة بورسعيد

وأعدت المتهمة نورهان خليل وعاء مملوءًا بماء مغلي، وقبع المتهم الطفل بمحيط منزل المتهمة والمجني عليها حتى هاتفته المتهمة بعد خلو البيت من إخوتها ووالدها ومن أحد عدا المجني عليها، وأعلمته باستغراق المجني عليها في نومها وتركت له باب المسكن مفتوحاً ليتمكن من الدخول حتى تمكن من الدلوف إلى داخل المسكن وأرشدته على غرفة نوم المجني عليها فهوى على رأسها ضربا بالعصى فاستيقظت المجني عليها وفرت إلى الطرقة تترجاهما وتستعطفهما بتركها.

سكب ماء مغلي على المجني عليها

ولحقها الطفل وطرحها أرضا وقيد حركتها وأحضرت المتهمة الماء المغلي الذي أعدته مسبقاً وسكباه على جسم المجنى عليها، ثم اقتاداها إلى الحمام وكالا لها عدة ضربات بالمطرقة «الجاكوش» على رأسها، ثم اقتاداها إلى غرفة نومها وأحضرت المتهمة سكينا لنحر عنق المجني عليها من غرفة إعداد الطعام «المطبخ» ناولته للمتهم الطفل الذي قام بوضعه على عنق المجني عليها وأحكما وثاقها غير أن السكين غير مشحوذ فأخفقا في ذبحها به.

استجداء المجني عليها للمتهمين لتركها

ولفتت الحيثيات إلى أن المجني عليها دعت المتهمين إلى إطلاق سراحها ويغادران معا دون إخبارها أحدا بفعلتهما فأبيا إلا قتلها، فأحضرت المتهمة كأساً زجاجياً للطفل فكسره بباب الغرفة وطعن بها المجني عليها عدة طعنات في عنقها حتى أزهق روحها ولم يتركاها إلًا جثة هامدة محدثين ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت حكمها في 18 فبراير 2023 بإعدام المتهمة نورهان خليل بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية في الحكم الشرعي بإعدامها.