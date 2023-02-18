أول تعليق من محامي «سيدة بورسعيد» بعد حكم إعدام ابنتها: «القضية مخلصتش»

قال محمد صفا، محامي الدفاع عن سيدة بورسعيد داليا الحوشي، والتي لقيت مصرعها على يد ابنتها وشريكها، إن القضية لم تنته بعد صدور حكم الإعدام اليوم على المتهمة «نورهان خليل»، وذلك لوجود متهم آخر.

الحكم على شريك المتهمة

وأضاف «صفا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حاليا اتخاذ عدة إجراءات سيكشف عنها في موعدها لإثبات أن المتهم الآخر شريك «نورهان» غير قاصر، وذلك ليحصل على حكم رادع يتوافق مع الجريمة التي ارتكبها والمتهمة في حق المجني عليها.

وكشف محامي المجني عليها، أنه ينتظر صدور حيثيات الحكم الصادر بإعدام المتهمة نورهان خليل فتاة بورسعيد، قاتلة والدتها، لمعرفة إمكانية النقض عليه، مؤكدا ثقته بحكم المحكمة وأن الحيثيات لن تدع «نورهان» تفلت بجريمتها عبر النقض.

تعاطف المجتمع مع المجني عليها

وأكد أنه لمس تعاطف المجتمع بأكمله ودعمه للمجني عليها «داليا الحوشي» ومطالبته بالقصاص لها، قائلا «لم أجد أحد متعاطف مع الجانية أثناء نظر القضية، وكنت متاكدا من عدالة المحكمة وأقول دائما اطمنوا».