عضو بـ«لجنة العفو الرئاسي»: إخلاء سبيل 33 محبوسا احتياطيا

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم اليوم تنفيذ إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا ومن بينهم كلا من: أحمد محمد أحمد علي علام، وزياد السيد محمد أبو الفضل، وخالد عبد المحسن عبد الرحيم، ومحمد صبحي بطيخ، وعبده لطفي أبو سنة، وكريم عبد السميع أحمد.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت في وقت سابق، إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها في تجميع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص الحالات، وفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا.

وتقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي، بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.