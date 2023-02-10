كريم السقا: العفو الرئاسي ملف موجود ومستمر ولن يتوقف أو ينتهي أبدا

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن إعادة تفعيل دور اللجنة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء التحضير للحوار الوطني المصري في أبريل 2022، يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري، فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جهود لجنة العفو الرئاسي

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ«الوطن»، أن الخطوات التي قطعتها مصر على طريق الإصلاح فيما يتعلق بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتبعها الحوار الوطني والذي يُعد مظلة شاملة لجميع القوى السياسية، وصدور العديد من قرارات العفو الرئاسي عززت من قوتها أمام دول العالم الكبرى.

وأوضح «السقا» أن إبراز جهود اللجنة على مدار الأشهر الماضية تعني الاستمرار واستكمال الطريق حتى نهايته، وأن ملف حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، والعفو الرئاسي، هو ملف موجود ومستمر ولن يتوقف أو ينتهي أبدا، مؤكدا أن كل الخطوات، التي تمت من قبل تعد دليلا على جدية الإرادة الساسية في إنهاء هذا الملف، نحو التحول الديمقراطي، ونحو جمهورية جديدة تسفر عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

الحوار الوطني

وأشار عضو اللجنة إلى أن إعادة تفعيل دورها يؤكد حالة الشفافية والانفتاح التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، ومدى اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل.