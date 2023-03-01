استخراج 50 قرشا من بلعوم طفل في المنصورة دون جراحة.. رافبوا أولادكم

استجابة سريعة وخبرة كبيرة، تعامل بها الأطباء في مستشفى المنصورة التخصصي، مع الطفل ياسين، بعد أن بلع عملة معدنية، وقفت في المريء، ليتسارع الأطباء في محاولة إنقاذه، بدلًا من اللجوء إلى عملية جراحية، وخلال دقائق، ينجحون في إخراج عملة فئة 50 قرشًا.

تحكي دعاء السعدني، والدة الطفل ياسين محمد، لـ«الوطن»، أن ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، طلب منها أموال كأخواته الكبار، وأصر على ذلك، فحاولت إرضاءه بإعطائه جنيه ونصف: «صمم ياخد مني فلوس، ومع الزن طلعت له مبلغ جنيه ونص على أساس يلعب بيهم، ولأنه متعود مايحطش حاجة في بوقه، مركزتش معاه».

50 قرشًا وقفت في بلعوم «ياسين»

حصل «ياسين» على مُراده من والدته، وذهب يلعب ويلهو والعملات المعدنية في يديه، وأثناء اللعب، سقط 50 قرشًا في فم الطفل، فبلعه، ووقف في البلعوم، وحاول إخراجه عن طريق الفم، فلم يستطع، وأبلغ على الفور والدته، التي أسرعت للحاق به بالمستشفى: «روحت بيه فورًا للمستشفى، والأطباء عملوا اللازم».

أبلغ الأطباء والدة الطفل أنهم سيحاولون استخراج العملة المعدنية باستخدام المنظار، وإذا فشلت المحاولة، سيتم اللجوء إلى الجراحة، تستكمل: «الحمد لله قدروا يجيبوا العملة بالمنظار، بعد ما أخد بنج كلي».

والدته تنصح الآباء: راقبوا أولادكم

تحسنت حالة الطفل واستقرت، وفقًا لوالدته، التي نصحت الآباء بالاهتمام بأطفالهم، وعدم تركهم للعب بعملات معدنية، أو أدوات صغيرة يمكن بلعها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة: «لازم نهتم بأطفالنا أكتر، الحمد لله قدرنا ننقذ ياسين، لقدر الله لو الأمر تطور عن كده، كانت ممكن تحصل مشاكل تانية».

التعامل السريع ينقذ حياة الطفل

يؤكد الدكتور أحمد الشرقاوي، طبيب أنف وأذن وحنجرة، لـ«الوطن»، أن في حالة ابتلاع الطفل لأي عملة أو مادة معدنية أو غيرها، يجب على الفور التوجه إلى أقرب طبيب أو مستشفى لعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة: «التعامل السريع يساعد في الحفاظ علي سلامة الطفل»، مُضيفًا أنه يجب إبعاد العملات عن الأطفال، للحفاظ على سلامتهم، لأن اللهو بها يمكن أن يؤدي إلى بلعها، ويترتب على ذلك أحيانًا مشاكل خطيرة.