افتتاح معرض «أهلا رمضان» بالرياض في كفر الشيخ بتخفيضات تصل لـ30%

شهدت مدينة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح معرض «أهلًا رمضان»، الـ12 بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك، بحضور اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحاتم أبو شهبة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة المعارض.

تخفيضات السلع تتراوح من 25 إلى 30%

ويضم المعرض كُبرى شركات المواد الغذائية التى تقوم بعرض كافة المنتجات من «بقوليات، وأرز، ومكرونة، ودقيق، وسكر، وزيت»، بالإضافة إلى المعلبات بأنواعها، كما يضم المعرض اللحوم الطازجة، والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والسلع الأساسية والرمضانية، وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح 12 معرضًا بمراكز ومدن المحافظة بمدن «كفر الشيخ، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وبيلا، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وفوه، ومطوبس، وقلين، والرياض، والبرلس»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه جاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض «أهلًا رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجّه «نور الدين»، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشّن حملات مكثفة يوميًا على كافة المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما كلّف بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعارض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، مطالبًا رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، فضلًا عن اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

افتتاح المعارض قبل موعدها المعتاد تيسيرًا على المواطنين

وأكد «نور الدين»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح المعارض قبل موعدها المعتاد تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن الغرفة التجارية، تتحمل تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أي مقابل مادي من الشركات العارضة على أن تقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار عن مثيلاتها بالسوق.