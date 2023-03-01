محافظ كفر الشيخ: إنشاء مستشفى مطوبس بتكلفة تتجاوز مليار جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع الأعمال الجارية لإنشاء مستشفى مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ونسب التنفيذ، مؤكدًا أنه تم استلام الموقع في 16 نوفمبر 2022، ونسبة تنفيذ إنشاء المستشفى وصلت 17%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر

وذكر «نور الدين»، في بيان له، إن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات، لافتًا أنه تم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم النموذجي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، فضلًا عن الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.

جار الانتهاء من مستشفى الطوارئ بالجامعة

وأضاف «نور الدين»، أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ، ولم يتبق إلا توريد الأجهزة والتي وصلت لـ65%، إضافة لأعمال التطوير التي يشهدها مستشفى الصدر والحميات، وافتتاح مبنى الدرجة والعنايات بمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية، إضافة لما تشهده جامعة كفر الشيخ من منظومة طبية متميزة، وما يُقدمه مستشفى الجامعة من خدمات طبية متميزة، وجار الانتهاء من مستشفى الطوارئ بالجامعة.