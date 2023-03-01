الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة وتعطيل 4 بواسطة وسائل إلكترونية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها استطاعت أن تحبط هجوم من الجيش الأوكراني، حيث أرسلت كييف طائرات بدون طيار تستهدف به شبه جزيرة القرم الروسية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إسقاط 6 طائرات مسيرة بنجاح

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن أنظمة الدفاع الروسي استطاعت إسقاط 6 طائرات مسيرة بنجاح، وتعطيل 4 طائرات بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية ولم يسبب الهجوم أي أضرار أو ضحايا.

وفي نفس السياق، أعلنت أنها دمرت 15 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة في أوكرانيا (خيرسون وزابورويجيا ودونيتسك ولوجانسك وخاركوف)، كما استطاع الطيران الحربي الروسي إسقاط طائرة من طراز «سو-24» في معركة جوية فوق دونيتسك.

مقتل 150 عسكري أوكراني مع تخريب 3 مجموعات

وذكرت الوزارة في التقرير، أنها قضت على 3 مجموعات تخريب في كوبيانسك ومقاطعة خاركوف، وقتل 150 عسكريا في أوكراني علي محور كراسني ليمان، و80 على محور جنوب دونيتسك وزابورويجيا.

وفي سياق متصل، قتل 85 جنديا مع تدمير مدفع هاوتزر الأوكراني، وتدمير نقطة انتشار مؤقته قوم بتشكيل قومي متطرف أوكراني ومستودعين ذخيرة تابع إلى 110 في دونيتسك و123 في خيرسون، بالإضافة إلى إصابة 97 وحدة مدفعية أوكرانية وقوات ومعدات في 173 منطقة.