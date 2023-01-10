وزير الدفاع الروسي: سنواصل تطوير الثالوث النووي لضمان سيادة البلاد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنّ بلاده ستواصل تطوير أسلحة نووية لضمان سيادة البلاد، وأنّ موسكو مستمرة في بناء ثالوثها النووي المكون من الصواريخ الباليستية والغواصات والقاذفات الإستراتيجية، حسب «رويترز».

شويجو: سنواصل تطوير الثالوث النووي

وأضاف شويجو: «سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووية كانت ولا تزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها».

وتابع: «سنعمل على زيادة القدرات القتالية للقوات الجوية - سواء من حيث عمل المقاتلات وقاذفات القنابل في المناطق التي تعمل فيها أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، أو من حيث تحسين الطائرات دون طيار».