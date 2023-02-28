اليابان تفرض عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسي

فرضت اليابان، اليوم الثلاثاء، عقوبات على نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، رئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، العقيد فيكتور جوريميكين، ورئيس شركة «كلاشينكوف» ألان لوشنيكوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بيسكوف: استخبارات «الناتو» تعمل ضد «موسكو» على مدار 24 ساعة في اليوم

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بحكم الأمر الواقع مشارك في الأزمة الأوكرانية، ويتصرف كعدو لـ«موسكو»، مضيفا إن تعمل استخبارات التكتل تعمل ضد بلاده على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأشار بيسكوف، ردا على سؤال حول أسباب تعليق روسيا لمشاركتها في «معاهدة ستارت»، إلى أن الوضع بالنسبة لـ«موسكو» قد تغير بشكل كبير مقارنة بالوقت الذي تم فيه اعتماد هذه الوثيقة، موضحا في تصريح لصحيفة «إزفيستيا» الروسية أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية.

وفي إطار قضية تفجيرات خطي الغاز الروسييين «السيل الشمالي 1 و2»، قال عضو اللجنة البرلمانية للطاقة ستيفن كوتر، إن ألمانيا لا تتلقى معلومات كافية من حلفائها حول التحقيقات ولا تجري تحقيقا شفافا، مضيفا إن «برلين» لا تتخذ أي إجراءات على خلفية عدم مشاركة النرويج والسويد والدنمارك للمعلومات مع ألمانيا.