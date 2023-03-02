حسين فهمى يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل سره الباتع.. «عالم فرنسي»

يواصل الفنان حسين فهمي هذه الأيام، تصوير باقي مشاهده في مسلسل سره الباتع، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023، مع المخرج خالد يوسف، الذي يخوض تجربة الدراما للمرة الأولى.

وكشف حسين فهمى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل العمل، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالتعاون مع المخرج خالد يوسف؛ لأنه مخرج مهم، خاصة أنها المرة الأولى التي يخوض من خلالها الدراما التليفزيونية.

حسين فهمي يكشف تفاصيل شخصيته في رمضان 2023

وأوضح حسين فهمي أنه يقدم شخصية عالم فرنسي، يدعى كليمان، كان مرافقا لنابليون بونابرت وقت الحملة الفرنسية، مؤكدا: «شخصية ثرية جدا ومجرد ما قريتها كنت متحمس ليها جدا؛ لأنها مليانة تفاصيل، ودا بيستفز الممثل في التمثيل».

وأوضح «فهمي» أنه لديه معلومات كثيرة عن فترة الحملة الفرنسية، وهذا الأمر ساعده للغاية فى التحضير للشخصية.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فى بطولتة أكثر من 60 ممثلا وممثلة، منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وريم مصطفى وصلاح عبدالله وأحمد عبدالعزيز وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.