«البيئة»: جار تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية على أنظمة تشغيل حديثة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع عدد من مساعديها بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموقف التنفيذي لها، وإجراءات الوزارة للإعداد لعملية الانتقال الفعلي للعاصمة الادارية الجديدة، وتوفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وأجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمي.

توفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة

واستعرضت الوزيرة موقف قطاعات الوزارة المختلفة، والاستعداد النهائي للانتقال لمدينة العاصمة الإدارية، وما جرى إنجازه من تجهيزات للاطمئنان على توفير كل التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.

وكذلك الموقف النهائي لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، في ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية، مشيرة إلى أنه يجرى تدريب الموظفين على أنظمة التشغيل الحديثة بما يتماشى مع هذه النقلة النوعية.

ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من حيث الطاقة والمياه

وتابعت وزيرة البيئة ما جرى تنفيذه من إجراءات لكي يكون مبنى وزارة البيئة نموذج للاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ، من حيث الطاقة والمياه ومنظومة المخلفات، بالإضافة إلى الاهتمام بوجود النباتات والأشجار داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها، اتساقا مع التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني المستدامة.