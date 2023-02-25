وزيرة البيئة: 8.5 مليار جنيه تكلفة إغلاق المقالب العشوائية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2032 – 2024، موضحة أن أحد أهم أختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تقديم الدعم الفنى لكافة الجهات الحكومية والمصانع والمنشأت والشركات العاملة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

زيادة نسبة انتاج الوقود البديل

وأضافت في بيان لها، أن كفاءة جمع المخلفات إلى 70% مقابل 47.5% في عام 2017، ويتم حاليا معالجة 20 طن مخلفات يوميا مقابل 7.4 طن يومي في 201، وزيادة نسبة انتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها.

وعن موقف برامج منظومة ادارة المخلفات 2019- 2023، أكدت أنه الأول المعني البنية التحتية تم انشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تطوير المخلفات، واغلاق المقالب العشوائية بتكلفة 8,522 مليار جنيه.

تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة

وقدم الدكتور طارق العربى خلال الاجتماع عرض تقديمى لبعض الأنشطة التي ينفذها الجهاز، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، وتقليل حجم المخلفات التي يتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية.