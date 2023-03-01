وزيرة البيئة: حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة بطريقة آمنة

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز نشر مفهوم إعادة التدوير لتقليل حجم المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها، ونفذت الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورشة عمل عن منظومة تجميع وتدوير وتصدير زيوت الطعام، وآليات تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والمخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة واعادة استخدامها بطريقة غير آمنة، إذ افتتح الورشة الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور ممثلى وزارة الصحة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الهيئة الوطنية للإعلام، غرفة الصناعات الكيماوية، وعدد كبير من الشركات المعنية وأصحاب المصلحة.

حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة

وأكدت وزيرة البيئة أنّ اللقاء يهدف إلى التشاور مع أصحاب المصلحة، لإحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى في الطعام، ووضع الضوابط اللازمة بما يضمن تنفيذ الإدارة المتكاملة لهذه الزيوت المستعملة بطريقة سليمة بيئيا، ويضمن حوكمة عمليات استرجاع زيوت الطعام المستعملة لأغراض غير الاستخدام الآدمي، وكيفية إعادة استخدام تلك الزيوت بطريقة آمنه على البيئة وصحة المواطن.

وأكد الدكتور طارق العربى على أهمية التصدى لظاهرة جمع زيوت الطعام المستعملة من قبل القطاع غير الرسمى، إذ يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، باعتبار الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، موضحا أنّ جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينفذ حملات توعية للقطاع غير الرسمى بالإجراءات التى يجب اتخاذها للحصول على الترخيص والعمل بشكل رسمى فى هذا المجال، والاشتراطات الواجب توافرها بالسيارات العاملة بالجمع والنقل، وكذلك اشتراطات أماكن التخزين وإعادة التدوير، ومن ضمنها أن تقوم الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للنشاط.

زيادة كفاءة آليات التجميع الرسمى للزيوت المستعملة

وتضمنت الورشة عرض للوضع الراهن للزيوت المستعملة محليا وعالميا، وعرض لقصص نجاح بعض الدول، وكيفية الاستفادة منها لتطوير المنظومة، وقدمت إحدى الشركات عرض لمقترح تطبيق إدارة زيوت الطعام المستعملة، بما يضمن تحقيق عدم استرجاع هذه الزيوت للاستهلاك الآدمى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة كفاءة آليات التجميع الرسمى للزيوت المستعملة لأقصى حد ممكن، ودعم وتطوير الصناعات التى تعتمد على تلك الزيوت كمادة خام، وعلى رأسها البيوديزل والصابون والجلسرين.