غلق مركز طبي في المنوفية بعد وفاة طفلة أثناء عملية استئصال «اللوز»

قررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، غلق عيادة طبيب أنف وأذن في مدينة بركة السبع، بعد تشكيل لجنة لمعاينة المركز الخاص به بعد وفاة طفلة أثناء إجراء عملية استئصال «اللوز»، حيث تم التحفظ على جثمانها وتحويل الجثة إلى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

غلق مركز طبي خاص

وكشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لـ«الوطن»، أنه فور تلقي إخطارا يفيد وفاة الطفلة تم الانتقال إلي المركز الخاص، وصدر قرار اللجنة بغلقه لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وقدمت اللجنة، قي تقرير مفصل إلى جهات التحقيق ومديرية الصحة، معلومات عن المركز الخاص، وعن استعدادات المركز من عدمه لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن جاهزية المكان والاهتمام بنظافته ومكحافة العدوى.

وفاة طفلة أثناء إجراء عملية «اللوز»

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى بركة السبع طفلة في الصف السادس الابتدائي جثة هامدة، إثر إجراء عملية اللوز في مركز خاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان المركز والمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض علي جهات التحقيق أمرت بعرضها علي الطب الشرعي، ثم صرحت بالدفن.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة طفلة مقميةبقرية الروضة دائرة المركز، واتهمت أسرتها مركز خاص بوفاتها أثناء إجراء عملية اللوز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.