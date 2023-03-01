السجن 13 عاما لمعيدة جامعية أجبرت طفلها على التسول في المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة معيدة جامعية بالسجن المشدد 13 عامًا، وذلك في قضية التعدي على ابنها وإجباره على التسول في مدينة المنصورة، باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة به.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

السجن المشدد 13 عاما لمعيدة جامعية

وعاقبت المحكمة معيدة جامعية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، وبالسجن 3 سنوات في اتهامها بإصابة ابنها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، متمثلة في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالي 15%، بحسب التقارير الطبية على الطفل.

إحالة معيدة جامعية للجنايات

وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهمة «إسراء ا. ع.»، 29 عامًا، الى محكمة الجنايات المختصة، لأنها بتاريخ سابق على 11 أكتوبر 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه «محمد أ. س»، 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بههما، وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة.

وأحدثت الأم إصابة الطفل المجني عليه «محمد أ. س.» عمداً مع سبق الاصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض «خرطوم - مياه مغلية»، وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابته بالرأس والطرف العلوي الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو حوالي 15%.

وأصدرت نفس المحكمة الدائرة في نهاية عام 2021 على شقيق المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعد صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها عارية وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم على الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات، ومثلت المتهمة «معيدة جامعية» في نفس قفص الاتهام الذي وقف فيه شقيقها وبعد مرور عام واحد على الواقعة لتصدر عليها المحكمة حكمها السابق.