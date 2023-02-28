القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط و«تعليم القاهرة»

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوتين تثقيفيتين بجامعة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وقد تم خلال الندوتين إلقاء محاضرات عن تنمية روح الانتماء الوطني ومحاربة الإرهاب الفكري والتطرف كبُعد اجتماعي للأمن القومي، وكذا جهود التنمية الشاملة للدولة خاصة في صعيد مصر خلال الثمان سنوات الماضية، وخلال الندوتين تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعات والمدارس أظهرت جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وكذا التنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية القومية العملاقة وأهمها مشروع حياة كريمة وأهميتها لمصر.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، موضحاً المخاطر والتحديات والأزمات التي تواجه حاضر ومستقبل الشباب وما تقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً.

وفي ختام الندوتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء والطلبة المتفوقين في المجالات المختلفة وعدد من ذوي الهمم وعُزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.