استقالة وزير النقل اليوناني بعد تصادم قطارين ومصرع 36 شخصا

أعلن وزير البنية التحتية والنقل اليوناني كوستاس آش. كارامانليس، استقالته على خلفية تصادم قطارين وقع في ساعات مبكرة من فجر اليوم، وأسفر عن مقتل 36 شخصًا.

تعليق وسائل الإعلام اليونانية

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية، أن الحادث أسفر عن احتراق إحدى عربات قطار الركاب، وحاصرت ألسنة النيران عددًا من الركاب، وهرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصرًا من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الرسمية، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلًا.

استقالة الوزير

وقال وزير البنية التحتية والنقل في بيان بعد الحادث: «هذا ما أشعر أنه من واجبي أن أفعله كدليل ضئيل على احترام ذكرى الأشخاص الذين غادروا دون وجه حق، فلقد عدت لتوي من مكان مأساة القطار في تيمبي، والألم لا يوصف، وعندما يحدث شيء مأساوي للغاية، لا يمكن الاستمرار كما لو أنه لم يحدث».

ضبط المسؤولين

وذكر مصدر مسؤول بالشرطة اليونانية، أن عناصر شرطية ألقت القبض على مدير محطة قطار محلية كان مسؤولا عن الإشارة، وذلك عقب وقوع حادث تصادم قطارين في شمال اليونان، مما أسفر عن مصرع 36 شخصا وإصابة العشرات.

وأضافت صحيفة «كاثميرني» اليونانية، على موقعها الإلكتروني، بأن عناصر التحقيق تحاول معرفة سبب وجود القطارين (ركاب وشحن) على نفس المسار.

وأعلنت الحكومة اليونانية، في وقت سابق اليوم، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم القطارين، والذي تم وصفه بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.