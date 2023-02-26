محمد رمضان يروج لفيلم «هارلي» بصورة مع مي عمر

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد هارلي، الذي تشاركه فيه البطولة مي عمر.

ونشر محمد رمضان، صورة من كواليس فيلم هارلي تجمعه بمي عمر، وعلق عليها: «هارلي وأسيل من تصوير فيلم هارلي، فيلم عيد الفطر المبارك.. ثقة في الله نجاح قياسي جديد».

فيلم هارلي

فيلم «هارلي» المقرر عرضه في موسم عيد الفطر تدور أحداثه في إطار من الأكشن والرومانسية، وهو من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير.

مسلسل العمدة

ومن ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل «العمدة»، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.