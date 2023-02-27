محمد رمضان يروج لفيلم «هارلي» بصورة جديدة: «عاوز أشوف جرئ على الطريق»

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد «هارلي»، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

وعلق محمد رمضان على الصورة، قائلا: «عايز على الطريق أشوف جريء.. هارلي فيلم عيد الفطر المبارك ثقة في الله نجاح قياسي جديد».

أبطال فيلم هارلي

«هارلي» ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية، من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر عرضة في دور العرض مع موسم عيد الفطر المبارك.

مسلسل «العمدة»

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل «العمدة»، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن هم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.