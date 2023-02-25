معلومات عن فيلم هارلي بطولة محمد رمضان بعد انطلاق تصويره

انطلق أمس الجمعة، تصوير فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان، في تجربة سينمائية مميزة، وأعلن عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على «فيس بوك».

ومع انطلاق تصوير فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، نرصد أهم المعلومات عن الفيلم، إذ تشارك في بطولته الفنانة مي عمر، التي تتعاون مع «رمضان» للمرة الثالثة، بعدما تعاونا من قبل في مسلسل «الأسطورة»، وفيلم «آخر ديك في مصر».

معلومات عن فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

فيلم هارلي يجدد التعاون بين محمد رمضان والفنان محمود حميدة، بعدما تعاونا في فيلم «احكي يا شهر زاد»، لكن لم تجمعهما مشاهد سويا.

ويتولى تأليف فيلم هارلي، المخرج محمد سامي، بعد عدة نجاحات حققها مع محمد رمضان، ومنها مسلسلا «البرنس» و«الأسطورة»، وغيرها إضافة إلى تعاونهما في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل «جعفر العمدة»، ويتولى الإخراج المخرج محمد سمير، وإنتاج سامر المحضر.

وجرى تصوير المشاهد الأولى من العمل في لوكيشن مستشفى العجوزة، وجمعت الثلاثي محمد رمضان ومحمود حميدة ومي عمر.