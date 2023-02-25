مسلسل محمد رمضان يدخل مرحلة المونتاج خلال أيام

يستعد المخرج محمد سامي لدخول مسلسل محمد رمضان الجديد «العمدة» مرحلة المونتاج الفترة المقبلة، استعدادًا لعرضه خلال السباق الرمضاني 2023، على قناة dmc.

مسلسل محمد رمضان

وكشف المخرج محمد سامي خلال بيان صحفي أنه أوشك من الانتهاء من تصوير مسلسل محمد رمضان «العمدة» ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج والمكساج لوضع الموسيقى التصويرية على بعض المشاهد الدرامية داخل احداث المسلسل، ويتبقى تصوير مشاهد قليلة للحاق بالسباق الرمضاني.

تفاصيل شخصية محمد رمضان

ومازال الفنان محمد رمضان يصور مسلسل «العمدة» والذي يجسد خلاله دور جعفر العمدة والذي يتزوج خلال أحداث العمل من 4 سيدات، ويحدث مع كل منهن عدد من الأحداث الدرامية والتي يدور حولها المسلسل.

أبطال مسلسل «العمدة»

ويشارك بجانب محمد رمضان في بطولة مسلسل «العمدة»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل «العمدة»

وربط البعض بين فكرة العمل ومسلسل «عائلة الحاج متولي» للفنان نور الشريف، لأنهما يدوران في إطار اجتماعي حول شخص متعدد الزيجات، ولكن الفنان محمد رمضان أكد في لقاءات تليفزيونية سابقة أن المسلسل ليس له علاقة بالعمل الفني للفنان الراحل.