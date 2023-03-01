نفوق ألفي فرخة بحريق هائل داخل مزرعة دواجن في بالمنوفية

شهدت قرية بابل في محافظة المنوفية، حريقا هائلا في مزرعة دواجن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

مزرعة دواجن في قرية بابل في المنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن مزرعة الدواجن في قرية بابل ملك المواطن «م.ا.ر»، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو نتيجة اشتعال النيران في موقد التدفئة أنبوبة، تستخدم للتدفئة في المزرعة، كما أن المزرعة كان بداخلها ألفين فرخة وتبين نفوقهم، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بالواقعة

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن بقرية بابل دائرة المركز، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق لمنع انتشاره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

على صعيد آخر، أصيب عامل خردة بسيخ حديد في الرقبة أثناء العمل في مركز تلا، حيث جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.