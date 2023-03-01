محمد محمود عبد العزيز بـ«لوك» مختلف في مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

يواصل الفنان محمد محمود عبد العزيز، تصوير مشاهده في مسلسل «حضرة العمدة»، استعدادًا لعرضه بعد أسابيع خلال موسم دراما رمضان 2023.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة من كواليس التصوير، حيث يظهر بـ«لوك» وشخصية مختلفين.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل حضرة العمدة، من المقرر عرضه عبر قناة «cbc»، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وتشارك الفنانة روبي، في بطولته مع سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج عادل أديب وإنتاج «فنون مصر».

شخصية روبي في «حضرة العمدة»

وتجسّد روبي، شخصية أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية تدعى صفية فارس، وتفاجئ أنها أصبحت عمدة بإحدى القرى، ما يضعها في مأزق تواجه بسببه كثيرا من المواقف الصعبة وعليها أن تتجاوزها بحكمة، إلا أنها تُفاجئ ببعض الصعوبات.