الفنان محمد الصاوي: أخوض السباق الرمضاني بمسلسل «حضرة العمدة»

كشف الفنان الكبير محمد الصاوي عن مشاركته في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «حضرة العمدة»، مع الفنانة روبي والفنان أحمد بدير.

محمد الصاوي يشارك روبي في المسلسل

قال الصاوي لـ«الوطن» إن دوره في المسلسل الجديد سيكون رجل إخواني يشيع المشكلات في القرية التي تتمحور فيها الأحداث.

كما أعرب الصاوي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل الأصلي، الذي شارك في بطولته ويعرض حاليا مع الفنانة ريهام عبد الغفور ومنال سلامة وأحمد الشامي.

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي خلال أحداث المسلسل تجسد دور «صفية» التي تعمل أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية ويجرى تعيينها بمنصب العمدة.

حضرة العمدة من بطولة روبي

ويشارك في مسلسل «حضرة العمدة» عددا من نجوم الفن أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبدالعزيز، محمد الصاوي، صولا عمر وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.