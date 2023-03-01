بنك ناصر الاجتماعي: سعر وثيقة صندوق الاستثمار «AZ» تبدأ من 10 جنيهات

قال محمد عبد العزيز نائب العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الصندوق الاستثماري الأول « AZ» الذي جرى انطلاقه اليوم بالتعاون مع شركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول وفقا للشريعة الإسلامية، يهدف لإفادة رأس المال الشعبي، وتصميم كل منتجاته طبقا للشريعة الإسلامية والصندوق يخاطب المستثمر الصغير ومتناهي الصغر.

وأضاف أن سعر وثيقة الصندوق يبدأ من 10 جنيهات، وتصل قيمته حتى مليار جنيه لخدمة كل العملاء.

جاء ذلك خلال إطلاق بنك ناصر الاجتماعي أول صناديق استثمار بنك ناصر الاجتماعي، اليوم تحت مسمى «صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي.

فائدة يومية متراكبة

من جهته، قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي، لأزيموت مصر، إن بنك ناصر لديه الرغبة فى التوسع وتوفير حلول استثمارية مختلفة لعملائه واتفقنا أن نعمل صندوق متعدد الأغراض ويتوافق مع الشريعة الإسلامية بفائدة يومية متراكمة.

وأصاف أن الفكرة هي تركيب العائد على العائد للحفاظ على القيمة الشرائية لنقودها، ومدتها 13شهرا، والعائد قد يتجاوز 13% وشركة أزيموت ستكون مدير الاستثمار.

ولفت إلى أن حجم الصندوق سيكون 25 مليون جنيه مبدئيا وسعر الوثيقة 10جنيهات حتى تتيح فرصة لكل المصريين الاشتراك لديمقراطية الاستثمار، مضيفا: لدينا لجنة الرقابة الشرعية ولجنة الاشراف على الصندوق، وهناك ميزة للإشراكات تكون عوائد صناديق الاستثمار معفية من الضرائب.