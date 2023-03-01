بنك ناصر يقدم ميزة استثنائية لأول صندوق استثماري وفقا للشريعة الإسلامية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، تزامنا مع إطلاق اليوم صندوقه الاستثماري الأول، بالتعاون مع «ازيموت مصر»، أحد الشركات الرائدة في صناعة إدارة الأصول في مصر و18 دولة حول العالم، أنه يجوز لصاحب الوثيقة (اختياريا) التقدم لدى بنك ناصر الاجتماعي بطلب منح هبة من الوثائق المملوكة له في الصندوق، بشرط توقيع صاحبها على كل المستندات القانونية لدى بنك ناصر الاجتماعي.

الاحتفاظ بحق التصرف في وثائق الصندوق

وأوضح أنه يجرى الاحتفاظ بحق التصرف في وثائق الصندوق المملوكة له محل هذه الهبة في أي وقت، وذلك طيلة حياته ودون الرجوع إلى الموهوب له إطلاقًا.

تفاصيل الهبة المشروطة

وأضاف بنك ناصر في تقرير له أن الهبة المشروطة تعد ميزة استثنائية للصندوق، ولا تصبح الهبة حقًا خالصًا للموهوب له إلا بعد وفاة حامل الوثيقة الأصلي (الواهب).

وأشار إلى أن الضوابط القانونية للصندوق نصت على ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 يوما، وألا يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق 150 يوما.