خطوات الحصول على قرض من بنك ناصر لشراء سيارة جديدة.. والأوراق المطلوبة

على مدار السنوات الماضية، اتجه كثير من الراغبين في تحسين دخلهم الشهري إلى شراء سيارة للعمل عليها من خلال شركات النقل الخاص، والتي يجرى العمل عليها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ما يدفع كثيرين للجوء إلى الحصول على قرض من أحد البنوك يمّكنهم من شراء سيارة جديدة للعمل عليها.

ويوفر بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين فرصة الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة، ونرصد من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على قرض من بنك ناصر لشراء سيارة، وشروط ومميزات القرض، وفق الموقع الرسمي للبنك.

الفئات المستهدفة من قرض السيارة

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي لعدد من الفئات فرصة الحصول على قرض السيارة، وتتمثل في الآتي:

- موظفي الحكومة من القطاع العام.

- أصحاب المعاشات.

- ورثة المعاشات.

- أصحاب الأوعية الادخارية.

مميزات قرض السيارة من بنك ناصر

- سعر العائد يصل إلى 8.5% من قيمة القرض.

- تصل نسبة التمويل إلى 1.5% من قيمة التمويل يتم تسديدها قبل المنح، ونسبة 0.75% للجهات المتعاقدة مع البنك.

- تصل نسبة التمويل إلى 10 سنوات.

- نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل إلى 90% في حال وجود دخل إضافي.

إجراءات الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

- تقديم طلب الحصول على التمويل لـ بنك ناصر الاجتماعي.

- تقديم بيان عرض سعر للسيارة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- تقديم مفردات مرتب أو معاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش وللضامن فى حالة وجد ضامن.

- تقديم بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

- إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقى على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة.

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.