«التضامن»: إطلاق أول صناديق استثمار بنك ناصر الاجتماعي غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق بنك ناصر الاجتماعي أول صناديق استثمار بنك ناصر الاجتماعي، غدًا تحت مسمى «صندوق بنك ناصر الاجتماعي وازيموت مصر النقد ذو العائد اليومي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ناصر AZ».

محفظة القروض في بنك ناصر بلغت 38,5 مليار

وكانت التضامن أوضحت في تقرير صادر عنها، أن بنك ناصر الاجتماعي يعد البنك الاجتماعي الوحيد في مصر، الذيى يقدم مشروعات تنموية متنوعة، مشيرة إلى أن محفظة القروض في بنك ناصر بلغت 38,5 مليار جنيه شاملة العوائد، كما ينفذ البنك مشروع مستورة للسيدات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 30 ألف مشروع.

تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية

وأشارت إلى أنه خلال العام المالي 2021-2022، تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت قيمتها مبلغ 57 مليون جنيه تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، كما تم العمل على دعم ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، مؤكدا أن البنك ساهم بإجمالي 2 مليون جنيه في شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية.