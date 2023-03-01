هشام خرما يتعاون مع لينا شماميان لأول مرة في أغنية «مسافرٌ أنت»

أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما، أغنية «مسافرٌ أنت» في تعاونه الأول مع المطربة لينا شماميان، وذلك على جميع المنصات الموسيقية، الأغنية من كلمات لينا شماميان، تلحين هشام خرما ولينا شماميان، توزيع هشام خرما، ومن إنتاج KharmaWorks.

ويقدم هشام خرما، من خلال أغنية «مسافرٌ أنت» تقنية Dolby Atmos لأول مرة في مصر، ليكون أول مؤلف موسيقى يخوض هذه التجربة، وقد تم العمل على الأغنية لمدة 3 شهور.

لينا صوتها مختلف وطربي

وقال هشام خرما، في بيانٍ صحفي: «تحمست جدًا لتعاوني من لينا شماميان، لإن صوتها مختلف وطربي، وساعدني استخدامي لتقنية Dolby Atmos في إني أعمل موسيقى إلكترونية مجسّمة، وده هيخلّي المستمع يشعر وكإنه جزء من الاغنية»، مضيفًا: «الفترة الجاية هيكون فيه تجارب مختلفة، وهيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا».

الأغنية دعوةٌ لإصغائنا لصوت الشغف والحياة

أما لينا شماميان، علقت على تجربتها في أغنية «مسافرٌ أنت»، قائلة: «هي دعوةٌ لإصغائنا لصوت الشغف والحياة فينا، عسانا نبقيه متّقدًا، حيًّا، ساعيًا للأمام دائمًا حتى ولو أبطَأنا السير أو غيّرت الظروف اتجاهاتنا. نعم، يحقّ لنا جميعًا أن نتعب ونتوقف قليلًا.. لكن لا بدّ لنا بعدها من متابعة المسير، العمرُ مدار.. فعلامَ الانتظار؟».