محافظ أسوان يشهد ختام المهرجان الدولي للثقافة والفنون بمشاركة 21 فرقة (صور)

وسط أجواء احتفالية للعروض الفنية والفقرات الاستعراضية ووسط حضور الآلاف من المواطنين والزائرين، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية، بحضور ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، وأحمد الشافعي رئيس المهرجان، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان.

مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي انطلق في 16 فبراير الجاري شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية من بينها 10 فرق أجنبية وهي فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا، بجانب 11 فرقة مصرية وهي أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

الاستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس

وأوضح أنه تم الاستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والظهور بشكل مشرف وراقٍ أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين.