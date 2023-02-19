محافظ أسوان يوجه بنقل معرض «أهلا رمضان» لأرض المعارض بالمسلة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بنقل معرض "أهلاً رمضان" إلى أرض المعارض بمنطقة المسلة لإتاحة المجال أمام المواطنين من كافة الأحياء السكنية لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة، وهو الذي يأتي ضمن 5 معارض بباقي مدن ومراكز المحافظة.

وبحسب بيان محافظ أسوان تستمر أنشطة معرض أهلا رمضان حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل المقبل.

المعرض يضم منتجات اللحوم والدواجن والزيوت

وأشار محافظ أسوان إلى أن المعرض يضم منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة مقارنه بأسعار السوق المحلي.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأن المعرض الذي يشارك فيه القطاع الحكومي ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة، بجانب القطاع الخاص يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها وزارة التموين ومحافظة أسوان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التي تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسواني من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي.