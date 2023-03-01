«التضامن»: إطلاق مؤتمر «المصارف العربية» مايو المقبل

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن شهر مايو المقبل، سيشهد مؤتمر مع المصارف العربية، للتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يجمع بين الاجتماعي والمصرفي، ويستهدف الأيتام والمسنين، إذ بدأ فى تكوين الصناديق اليوم، وهو صندوق «بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدى الإسلامي».

وأوضحت «التضامن»، أنه جرى إنشاء إدارة مركزية لتنمية الموارد والاستثمار، للاستثمار في البشر وفي الأصول، وبدء توثيق العلاقة مع بنك ناصر الاجتماعي، لافتة إلى أنه بنك صديق للمواطن البسيط، ولديه عملاء من الشركات، مؤكدة أنه يعمل على التمكين الاقتصادي، من خلال منتجات مختلفة وله وجه إنساني أصيل.

وأشارت إلى أن بنك ناصر، كان من أول البنوك الذي أصدر بطاقات ميزة، مشيرة إلى أن بنك ناصر أسس في كل جامعة فرع له، لتنمية الفكر الاستثماري في الجامعات ونطمح الدخول لشبابنا في الجامعات.

جاء ذلك خلال إطلاق بنك ناصر الاجتماعي، أول صناديق استثمار بنك ناصر الاجتماعي، تحت مسمى «صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقد ذو العائد اليومي، المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ناصر AZ».