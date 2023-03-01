تقدم الأعمال بمحطة بولاق الدكرور ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق «صور»

تقدمت الأعمال ببولاق ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرع جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم يمتد إلى جامعة القاهرة.

تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء

وبحسب الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق في منشور رسمي لها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية، وهي: ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات، والجزء الذي جرى تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضي.

6 محطات بطول 6,6 كم

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) وعـدد4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).