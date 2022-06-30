مترو الكيت كات يقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب في غضون أيام

في إطار التوسع في شبكة المترو وتقديم الخدمات للمواطنين، تستعد وزارة النقل لافتتاح الجزء الأول للمرحلة الثالثة من خط المترو، والذي يصل من العتبة إلى مترو الكيت كات، ويشمل 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، وهي محطات مترو «ناصر، وماسبيرو، وصفاء حجازي، والكيت كات»، والذي سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، وتعد محطة ناصر هي أكبر هذه المحطات، خاصة وأنها محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

مترو الكيت كات

وتمتد الجزء الأول من هذه المحطات للمرحلة الثالثة، من محطة العتبة إلى محطة الكيت كات بطول 4 كيلو مترات وتضم «4» محطات نفقية «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وتتزين محطة الكيت كات بزخارف ورسوم مستوحاة من الحضارة المصرية القديم، وفيما يخص أسعار تذاكر محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة «العتبة - الكيت كات»، أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن أعمال التشغيل التجريبي للمترو مستمر دون تحريك أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي.

أسعار تذاكر مترو الكيت كات

وقال مصدر مسؤول في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي قرار بتحريك أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، موضحا أن أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة «ناصر - ماسبيرو - الزمالك - الكيت كات»، تبدأ من 5 جنيهات عند استقلال محطة واحدة حتى 9 محطات، و7 جنيهات عند استقلال 10 محطات حتى 16 محطة و10 جنيهات عند استقلال 17 محطة حتى 40 محطة.

في سياق آخر أعلنت محافظة الجيزة مؤخرا قرب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بميدان الكيت كات، وحتى شارع العالمين بحي العجوزة، استعدادا لتشغيل الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق؛ والتي تبدأ من محطة العتبة حتى الكيت كات، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المحيطة بهذه المحطات.