تشغيل محطات مترو الخط الثالث «العتبة - الكيت كات».. ولا زيادة في أسعار التذاكر

أعلنت وزارة النقل، تشغيل محطات مترو الخط الثالث رسميا أمام الركاب، حيث جرى افتتاح وتشغيل 4 محطات جديدة، وهي: «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، مشيرة إلى أنّ محطة ناصر، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار، وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر و37 سلما كهربائيا من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو كما هي دون زيادة

وأكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أنّه جرى تشغيل محطات مترو الخط الثالث «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات» أمام الركاب بشكل رسمي أمام الركاب، مشيرا إلى أنّ أسعار تذاكر الخط الثالث للمترو كما هي دون أي زيادات، وتبدأ من 5 جنيهات لـ9 محطات، و7 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و10 جنيهات من 17 إلى 40 محطة، لافتا إلى أنّ المترو من أهم وسائل المواصلات في مصر.

مترو الخط الثالث أول شريان عرضي يربط شرق وغرب القاهرة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ مترو الخط الثالث بعد افتتاح العتبة الكيت كات، يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول 41.2 كم، ويضم 34 محطة: «21 نفقية – 2 سطحية – 11 علوية»، وجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مراحل منه بطول نحو 24 كم، الأولى «العتبة – العباسية» بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية، والثانية «العباسية – هارون» بطول 7.7 كم وعدد 4 محطات نفقية، والثالثة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات «4 نفقية + 6 علوية».