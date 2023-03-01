«التحالف الوطني»: منح دراسية جامعية لـ200 طالب متفوق من خريجي الدبلومات الفنية

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ التحالف مهتم بالقطاع التعليمي، بقدر الاهتمام بالصحة والتمكين الاقتصادي، كونه أساس تطور وتقدم الدول، لذلك جرى تقديم منح دراسية جامعية لأكثر 200 طالب متفوق من خريجي الدبلومات الفنية، بسبب عدم قدرتهم على سداد المصروفات ومستلزمات التعليم الجامعي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «صُناع الخير» ووزارة التعليم العالي وشركة أخرى.

احتفالية كبرى للطلاب المتفوقين

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى تنظيم احتفالية كبرى لـ الطلاب المتفوقين، وإعطاء كل منهم 10 آلاف جنيه بإجمالي مبلغ مليوني جنيه، موضحا أنّه على مدار السنوات الـ4 المقبلة، ستصل قيمة المنح الدارسية الجامعية إلى 8 ملايين جنيه، فضلا عن وعد بزيادة عدد الطلاب من 200 إلى 10 آلاف فرد بإجمالي منح 100 مليون جنيه.

تدريب الطلاب المتفوقين أثناء فترة دراستهم

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أنّ اختيار الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية الجامعية يتم وفق معايير وشروط عديدة، ويتم التعرف عليهم حسب قواعد البيانات الخاصة بالتحالف الوطني ومن خلال الأنشطة التي تُقام على وجه الأرض مثل قوافل «ستر وعافية» وغيرهم، مؤكدا أنّه سيتم تدريب الطلاب المتفوقين أثناء فترة دراستهم، ثم تدريبهم في الأكاديمية الوطنية بعد تخرجهم بتفوق.