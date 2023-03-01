مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بحي شعبي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بينما أصيب 4 آخرون بإصابات متنوعة، مساء اليوم الأربعاء، جراء مشاجرة نشبت بين عائلتين في أحد الأحياء الشعبية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة.

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، حيث جرت السيطرة عليها، والقبض على طرفيها، كما جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة النارية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتي الشرقاوي والسمكري، بمنطقة الساكت بحي الصوفي بدائرة القسم، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدة أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ حدوث مشادة كلامية بين عائلتين، تطورت إلى مشاجرة، وتدخل أفراد العائلتين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة وضبط طرفيها، والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهما، حيث تبادلت العائلتان الاتهامات، وألقى كل منهما اللوم على الآخر.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير بذلك، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير.