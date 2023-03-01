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يسرا تروج لمسلسل «1000 حمدلله على السلامة» بصورة: انتظرونا في رمضان

كتب:

ياسمين محمود
07:58 م | الأربعاء 01 مارس 2023
يسرا

يسرا

رّوجت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسلها الرمضاني الجديد «1000حمدلله على السلامة».

ونشرت يسرا البوسترات الدعائية للمسلسل، والذي يضم أبطال العمل، وعلقت قائلة: «انتظرونا في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة ‬في رمضان 2023». 

مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»

يعرض مسلسل «1000 حمدلله ع السلامة» حصريًا على شاشة قناة «الحياة»، من بطولة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، ومحمد ثروت، وسماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات «عنبة» الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

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