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5 معلومات عن مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» للفنانة يسرا

كتب:

هبة أمين
10:09 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
يسرا

يسرا

يترقب فريق عمل مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة»، تماصل الفنانة يسرا للشفاء بعد إصابتها بدور برد شديد مؤخرًا، وعودتها لاستئناف تصوير مشاهدها في المسلسل الذي تنافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023.

وكان المنشور الذي أعلنت من خلاله شيماء سيف، عن إصابة يسرا بأزمة صحية دون الكشف عن تفاصيلها واكتفاءها بعبارة «سلامة قلبك»، قد أثارت قلق محبيها، ولكنها بدور طمأنت جمهورها من خلال تصريحات لـ«الوطن»، وتأكيدها أنها مصابة بـ«شوية برد صعب لحد ما».

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، بطولة يسرا والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وذلك من خلال السطور التالية:

- يعرض حصريًا على شاشة قناة الحياة.

- مسلسل لايت كوميدي.

أبطال المسلسل

- بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، أدم الشرقاوي، محمد ثروت، سماء إبراهيم، ومطرب المهرجانات عنبة الذي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة.

- تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح.

- خلال الأحداث تجسد يسرا شخصية دكتورة سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر والتخلي عن غربتها في الخارج، وستجد كثير من أسرار العائلة التي تسعى لاكتشافها، وذلك في إطار من المفاجآت والتشويق.

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بقلم هبة أمين