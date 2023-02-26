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يسرا عبر قناة الحياة: هتشوفوا كوميديا تكسر الدنيا في «ألف حمد الله على السلامة»

كتب:

شريف سليمان
09:19 م | الأحد 26 فبراير 2023
الفنانة يسرا

الفنانة يسرا

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «ألف حمد الله على السلامة»، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، موضحة: «الاستايلست ياسمين علي هي صاحبة اللوك في المسلسل، وأنا سعيدة به، بس النظارة حولتني شوية».

وأضافت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: « اتشوفوا كوميديا هاتكسر الدنيا على شاشة قناة الحياة في مسلسل ألف حمد الله على السلامة، وبحب أغير وأقدم حاجات مختلفة، لأن اللي قدامي بيشوفني بمنظور وشكل مختلف في الدم الجديد».

يسرا: «بحب اللايت والكوميدي» 

وتابعت الفنانة: «بحب أغير جلدي وبحب كل اللي معايا يكون مغيرين جلدهم، أنا بحب اللايت والكوميديا، كلنا محتاجين نضحك، مين ميحبش يضحك؟

وأكدت: «سعيدة بالتعاون مع هذه المجموعة الرائعة، مثل شيماء سيف ومحمد ثروت، خفة الدم غير عادية، وغصب عني ببوظ لهم اليوم ألف مرة، لأني بضحك من إيفيهاتهم، وفي ناس بيموتوا من الضحك ورا الكاميرا، حتى الأدوار الصغيرة هنلاقي ناس مهمة جدا مثل الفنان بيومي فؤاد الذي سيشارك كضيف شرف في بداية الحلقات».

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