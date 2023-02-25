عودة الدراما التاريخية في مسلسلات رمضان 2023 بـ«رسالة الإمام»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني 2023، والذي يتميز هذا العام بالتنوع بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية، كما يشهد عودة الأعمال التاريخية لمسلسلات رمضان 2023.

عودة الدراما التاريخية لـ مسلسلات رمضان 2023

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023، مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، بجانب عدد كبير من نجوم الفن العرب، ومن أبرزهم الفنان السوري خالد القيش، والفنانة الأردنية فرح بسيسو.

بينما يشارك في مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023 نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، بينما يتولى إخراج العمل المخرج السوري الليث حجو.

أحداث مسلسل «رسالة الإمام»

كما كشف محمد هشام عبيه، مؤلف مسلسل «رسالة الإمام» كواليس المسلسل، وذلك بمداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، الذي يذاع على شاشة قناة الأولى المصرية، قائلا:«إن العمل يتناول السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، والتي كانت آخر 6 أعوم في حياته، حيث كانت هذه السنوات مليئة بالتغيرات الاجتماعية».

وأضاف: «الإمام الشافعي له حالة خاصة مع الشعب المصري، وهذه العلاقة مترسخة في الوجدان المصري، عادة الشخصيات المؤثرة في التاريخ مثل الإمام الشافعي من الممكن أن يتناولها أكثر من عمل بأكثر من زاوية».