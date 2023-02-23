مؤلف «رسالة الإمام»: المسلسل يتناول تأثير الإمام الشافعي في مصر

كشف الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، تفاصيل مسلسل «رسالة الإمام»، الذي كتبه، ويؤدي بطولته الفنان خالد النبوي، مشيرًا إلى أن الشخصيات المؤثرة في التاريخ مثل الإمام الشافعي يمكن أن يتناولها أكثر من عمل بأكثر من زاوية.

الكتابة عن الصعيد تمثل الواقعية السحرية

وأوضح «عبية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الإمام الشافعي له حالة خاصة ممتدة مع المصريين منذ أن وطات قدمه مصر لأول مرة قبل 1200 عام حتى الآن، مؤكدًا أن مكانه ومقامه معروف بالقاهرة.

وأشار إلى أن المسلسل يركز على السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، وهي آخر سنوات حياته، مؤكدًا أنها كانت مليئة بالتغيرات الاجتماعية والسياسية في هذا الزمان، وأنه لم يركز عليها أحد في أعمال سابقة تناولت سيرته.

مصر كنت تعاني من عدم الاستقرار

ولفت محمد هشام عبية، إلى أن مصر وقتها كانت تعاني من عدم الاستقرار، مشددًا على أن وجود الإمام الشافعي كان فارقًا ومؤثرًا في هذه الأوقات، وترك أثر في مصر وتركت مصر أثرا فيه، موضحا أن المسلسل يتناول العلاقة بين الإمام الشافعي وتأثير الحضارة المصرية فيه.