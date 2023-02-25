مؤلف «رسالة الإمام»: المسلسل يتناول آخر 6 سنوات في حياة «الشافعي»

قال محمد هشام عبية المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام الذي سيعرض على قناة الحياة في شهر رمضان الكريم، إنّ المسلسل يضم نخبةً من الفنانين العرب، ويقود المجموعة كلها المخرج السوري الكبير الليث حجو، وسيتناول آخر 6 سنوات في حياة الإمام الشافعي التي قضاها في مصر.

وأضاف عُبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «هذه الفترة كانت مهمة جدا في مسيرة الإمام، إذ تأثر بالحضارة المصرية وترك أثرا في مصر امتدّ حتى يومنا هذا».

الكتابة في ورش

وتابع المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة: «بدأت العمل كاتبا للسيناريو عن طريق ورش الكتابة، حيث كنت فردا في ورش كان يقودها كتاب سيناريو محترفون، وأنا أعتقد أن بعض المسلسلات تستوعب أكثر من كاتب سيناريو، منها هذا المسلسل».

مسلسل تاريخي ضخم

وأشار إلى أن هذا المسلسل تاريخي ضخم يختلط فيه الواقع بالخيال والحقائق التاريخية والرؤية الدرامية، وبالتالي، فإن التفاعل بين أفراد الكتابة ينتج عنه نتيجة أفضل بكثير مما لو كان هناك شخص واحد مسؤول عنها.