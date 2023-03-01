أحمد موسى يوضح التسلسل الزمني لبدء العمل بالتوقيت الصيفي وأهميته

كشف الإعلامي أحمد موسى، التسلسل الزمني لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بداية من أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأهمية قرار الحكومة بعودة العمل به مجددًا، لما له من دور في توفير الطاقة.

أحمد موسى يكشف التسلسل الزمني للتوقيت الصيفي

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن التوقيت الصيفي مهم جدًا، وهو موجود في أمريكا وأوروبا، وسيتم العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ليتم إطالة مدة النهار بمقدار ساعة.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير الطاقة، مشيرًا إلى أن بداية العمل بالتوقيت الصيفي جاء خلال فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ثم ألغاه الرئيس السادات، ثم أعاده الرئيس مبارك مجددًا.

أهمية العمل بالتوقيت الصيفي

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر استقرت على العمل بالتوقيت الصيفي منذ العام 1995 حتى تم إلغائه عام 2011، وتم عودة العمل به لمدة عام واحد في 2014؛ ليتم إلغائه منذ عام 2015؛ ثم عودة العمل به مجددًا العام الجاري 2023.

وأضاف موسى، أن الدولة لم تتخذ قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي بسبب وجود أزمة طاقة، مؤكدًا أن مصر تستهلك حوالي 26 ألف ميجا وات كهرباء حاليًا.