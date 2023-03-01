انتهاء تصوير مسلسل «حكايات جروب الدفعة» للفنانة شيري عادل (صور)

أعلنت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل «حكايات جروب الدفعة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، ومشاهدات عالية خلال الأيام الماضية.

ونشرت شيري عادل صوره تجمعها بعمرو وهبة من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت: «فركش مسلسل حكايات جروب الدفعة».

مسلسل «حكايات جروب الدفعة»

ويشارك في بطولة مسلسل حكايات جروب الدفعة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، شيري عادل، بسمة داود وأحمد ماجد، تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبد السلام.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شبكة قنوات «ON»، في تمام الساعة الـ8 مساء، وتذاع على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ 10 مساء، كما تعرض حلقات المسلسل على منصة «Watch IT» قبل 24 ساعة من موعد عرضها.